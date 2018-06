Un successo pieno per la prevenzione cardiovascolare al Pian di Massiano... e una proposta provocatoria

“In tre giorni abbiamo fatto, il lavoro di un anno”, parla un operatore cardiologico di prima linea nel nosocomio perugino. E i Perugini si sono affollati per sottoporsi al controllo cardiovascolare gratuito: un impegno che, solo di ticket, sarebbe costato intorno ai 300 euro. Costi che, coi tempi che corrono, costituiscono una cifra imponente, specie per le persone in crisi, per i senza lavoro, per le famiglie numerose che debbono rinunciare a curarsi per mancanza di mezzi.

Stamane erano circa 2000 le persone in fila al Pian di Massiano. I sanitari hanno potuto accontentarne circa un terzo. Dopo di che, hanno messo un cartello che avvertiva: “Prenotazioni chiuse”. Dopo due ore, ne avevano già esaminate 120 di persone: quante, di solito, costituiscono il bilancio di un’intera giornata di lavoro.

Durante la cerimonia inaugurale, Camicia ha lanciato una proposta, al rappresentante del governo Filippo Gallinella e al rappresentante della Giunta Regionale Silvano Rometti. “Perché non pensare a un progetto Regionale di screening cardiovascolare itinerante, al fine di far effettuare agli Umbri, a tappeto, la prevenzione cardiovascolare?”.

Non si tratta di pensare a un truck come quello utilizzato in questa tre giorni, ma a un pullman più contenuto, dotato di idonea attrezzatura, che possa percorrere le strade dell’Umbria per raggiungere città e paesi finora esclusi da questo utilissimo mezzo di prevenzione. In attesa di una risposta istituzionale, il Progetto Cuore di Perugia, coordinato dall'associazione Angeli del Cuore, si prepara per venerdì 16 giugno. Quando si ripeterà un altro corso blsd, riservato ad altri 30 componenti della Polizia di Stato.