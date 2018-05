IL PERSONAGGIO - E' perugino l'artista che ha realizzato la Nuvola di Lavazza

È un perugino l’artista che ha realizzato la decorazione della Nuvola di Lavazza, solennemente inaugurata il 12 aprile a Torino. Ne hanno dato notizia la stampa e i tg nazionali, con grande eco mediatica. Il lavoro è stato apprezzato specialmente per le sue caratteristiche di assoluta originalità.

Anche lo scenografo Dante Ferretti (che ha lavorato coi maggiori registi al mondo) ne è rimasto letteralmente incantato. Il maestro Riccardo Buzzanca, realizzatore dell’arredamento e convinto sponsor del nostro artista perugino, ha ringraziato Skizzo per la riuscita del progetto. Era stato proprio il maestro di Mekane, autore del celebre albero dell’Expo milanese, a incoraggiare il giovane Francesco Marchetti, conosciuto in occasione di un seminario presso l’Accademia di Belle Arti nella città del Grifo e subito individuato come suo braccio destro.

La conferenza di presentazione era live, trasmessa in streaming (sky e tg 24) in tutte le sedi Lavazza del globo. Mentre i convenuti (pubblico e autorità) parlavano sul palco, venivano proiettate immagini della Nuvola (presentate da l'attore Favino) e dei lavori di Francesco Marchetti. La Nuvola include museo, uffici, sala polivalente per mostre nell’ex centrale elettrica, grandi spazi di decorazione, ristorante. Skizzo ha realizzato pannelli in policarbonato ammiratissimi.

Tra i presenti, lo scrittore Alessandro Baricco, l’anchor man Bruno Vespa, attori, personaggi del milieu artistico e culturale, oltre ai componenti della famiglia Lavazza. Skizzo sarà presente con una personale da inaugurare l’8 di giugno. La Nuvola, è un ambizioso traguardo raggiunto, che a sua volta costituisce un prezioso viatico per l’artista perugino, laureatosi presso la nostra Aba e docente al liceo artistico Bernardino di Betto.