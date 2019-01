La perugina Elisabetta Valentini è il nuovo console onorario d'Italia a Seattle

Nomina prestigiosissima per la perugina Elisabetta Valentini. Lo scorso 17 dicembre, sottolinea il Comune di Perugia in una nota, è stata ufficialmente nominata nuovo Console Onorario d'Italia a Seattle, subentrando al Console onorario uscente Franco Tesorieri.



Spiega ancora Palazzo dei Priori: "Oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, eserciterà le funzioni consolari. Come presidente di Seattle-Perugia Sister City Association, il Comune di Perugia ha avuto proficui e continui rapporti con la dottoressa Valentini, sanciti lo scorso ottobre dalla cerimonia di rinnovato patto di gemellaggio che lega Perugia alla città americana da 25 anni".



E arrivano le congratulazioni del sindaco di Perugia, Andrea Romizi: "Vista l’importanza e il ruolo internazionale che ricopre la città di Seattle, Perugia si auspica con questa importante nomina di espandere i propri confini grazie ad un rapporto di profonda e reciproca stima ormai ventennale. Un ringraziamento particolare va all’ex Sindaco Mario Valentini che nel 1993 strinse il patto di gemellaggio con il Sindaco di Seattle Norman B. Rice. Da allora, questo legame ha favorito incontri, collaborazioni e scambi fra le due comunità, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni".