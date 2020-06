LA VIGNETTA di Pino Pellegrini - Dalla pillola (abortiva) al Pillon (senatore)....

"La giunta regionale umbra presieduta da Donatella Tesei approvato una delibera con cui viene definitivamente abrogata la vecchia DGR Marini relativa al cosiddetto "aborto farmacologico a domicilio". Da oggi gli interventi dovranno essere effettuati, come previsto dalla legge nazionale, in regime di ricovero ospedaliero. La decisione politica prima ancora della Regione è stata divulgata ai media dal senatore Pillon le cui battaglie anti-aborto sono conosciute a livello nazionale. Pillon è spesso al centro di aspri dibattiti con associazione per i diritti della donna, movimenti Lgbti e partiti di sinistra. Anche stavolta è scoppiata la polemica. Ecco la vignetta del nostro Pino Pellegrini. Buona satira!

*****************************