Non è mai troppo tardi... per Il web: partono i corsi per i "nonni e nonne"

Il mondo del web sempre più vicino agli anziani: con queste premesse è stato presentato il progetto ‘@.b.c.d. ABC digitale’ al Palazzo Cesaroni di Perugia. Un’iniziativa promossa dalle cooperative sociali Nuova Dimensione, Asad e Polis, insieme ad Auser. La finalità del progetto è quella di fornire agli utenti over 65, le competenze digitali utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio prendere un appuntamento al CUP, vedere i referti di analisi ed esami diagnostici o dialogare con l’INPS.

"Questo progetto - ci ha tenuto a precisare la Presidente di Nuova Dimensione, Paola Sensi - è un'evoluzione dell'assistenza domiciliare, che fa leva sulla collaborazione di tutta i soggetti presenti nel territorio, associazioni, cooperative e istituzioni, per rispondere in maniera sempre più puntuale ai bisogni degli anziani".

Anziani che sentono l'esigenza di interagire con le modernità anche per non venire tagliati fuori da servizi necessari per la cura della persona e della propria salute: "Dobbiamo metterli in condizione di migliorare la loro qualità della vita - ha dichiarato la Presidente di Auser Umbria, Tiziana Ciabucchi - e di avere una conoscenza dei servizi erogati nella propria regione in maniera completa e soddisfacente".

Un percorso di avvicinamento degli over 65 alle nuove tecnologie, che la Regione ha avviato già nel 2014 con la legge sull'invecchiamento attivo: "L'Umbria si caratterizza per avere un indice di vecchiaia molto alto e un terzo settore molto attivo - ha ricordato il consigliere regionale Carla Casciari - ed ecco come il mondo della cooperazione, l'associazionismo e il volontariato si mettono a disposizione degli anziani per farli crescere sul piano digitale e per metterli maggiormente in contatto con le nuove generazioni".