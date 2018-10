La fortuna bacia Perugia, c'è un nuovo "Turista per sempre"

La fortuna bacia Perugia. Secondo quanto riportato da Agimeg si tratta di una vincita da 50 mila euro con il biglietto “Nuovo turista per sempre” acquistato nel punto vendita di Michele Morlunghi, in strada Colle Umberto. E si tratterebbe di un cliente abituale della ricevitoria.



"Conosco il vincitore, è un cliente abituale che - dopo aver saputo della vincita - si è presentato qui da noi. Non ho potuto non fargli i complimenti per questa vincita. Credo che se capitasse a me, la prima cosa che farei sarebbe realizzare un grande desiderio: comprare una bella moto potente! Naturalmente aiuterei anche i miei familiari", ha detto Michele Morlunghi, titolare della tabaccheria fortunata.