Altri abbattimenti di alberi lungo il Genna, la Giunta: "Pioppi malati e da sostituire"

Abbattimento selettivo di pioppi del viale alberato lungo il torrente Genna. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale di Perugia dopo aver letto le relazioni degli uffici. L’abbattimento dei pioppi si è reso necessario dato che in gran parte sono in cattivo stato fito-sanitario. Gli alberi abbattuti saranno sostituiti da "essenze igrofile e tipiche degli ambienti umidi, di più facile gestione".

L’intervento si concluderà, secondo il cronoprogramma previsto, entro la metà di dicembre 2019. Nel frattempo, sono già in fase esecutiva avanzata i lavori sul viale di roverelle lungo il Genna, consisititi nella potatura selettiva delle piante per l’eliminazione delle branche morte, deboli o malate, di quelle in competizione o in sovrannumero, la rimozione dei monconi morti, nonché l’eliminazione di formazioni fungine o altri eventuali elementi che ostacolino la crescita corretta dell’albero.