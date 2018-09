INVIATO CITTADINO Il vento semina danni, cipressi pericolanti al cimitero monumentale

Strage di cipressi al cimitero monumentale. Il vento dei giorni scorsi ha ridotto a mal partito un buon numero degli svettanti sempreverdi, tanto cari al Carducci. Ce ne dà notizia l’amico Francesco Cova, che ringraziamo. Il precedente analogo risale a tre anni fa. Il quell’occasione, addirittura, alcune piante d’alto fusto si stroncarono, precipitando su tombe d’epoca e provocando danni rilevanti.

Li hanno ripiantati, ma commettendo un errore. Dice un esperto: “Hanno messo a dimora piante già grandi, per non rovinare l’estetica del viale. Ma il fatto è che quegli alberi hanno radicato in superficie e non sono dunque capaci di reggere a raffiche importanti”.

Sta di fatto che numerose piante, nel tratto iniziale del viale centrale, si sono flesse fin quasi a toccare il suolo. Il passaggio, in questi punti, è stato inibito ai pedoni, per questioni di sicurezza. Adesso toccherà porre rimedio e ripristinare il transito delle persone… e dei veicoli, quando serve.