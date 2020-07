Nomine & Poltrone - Il circolo San Martino rinnova direttivo e consiglio: le nuove cariche

Il circolo ricreativo culturale universitario San Martino ha rinnovato il suo consiglio e affidato le differenti cariche interne. Massimo Reali è il presidente del circolo, affiancato da Paolo Dini, con la carica di presidente vicario. Andrea Alunni è vice presidente e coordinatore delle sezioni; la composizione del Consiglio si completa secondo l’organigramma di seguito riportato

Il circolo San Martino è luogo di socializzazione e coesione, propone e organizza iniziative a carattere ricreativo e culturale rivolte ai dipendenti e ai pensionati dell'Università degli Studi di Perugia, nonché ai loro familiari ed amici.

Il consiglio del Circolo è composto da dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia, che, a puro titolo di volontariato e nel proprio tempo libero, contribuiscono con impegno ed entusiasmo alla realizzazione di tutte le iniziative cui ogni socio può partecipare attivamente per il tramite dei vari Gruppi che rappresentano l’articolazione operativa del Circolo medesimo Loredana Caviglioni è il cassiere economo (al coordinamento Federico Cianetti, nella segreteria Daniela Coppotelli, Mirco Mattioli, Elena Piccardi, Flavia Vasselli. Mauro Peccetti sarà il referente per il coordinamento della sezione Attività sportive e motorie, Federico Cianetti di quelle socio-economiche. Giovanna Battaglini (in rappresentanza dell’Amministrazione) e Marcello Coli si occuperanno del coordinamento delle Attività culturali, ricreative e turistiche. Sono stati, poi, nominati consiglieri Alberto Antognelli (referente gruppo trekking), Stefania Businelli, Roberto Cicioni, Carlo Fiorio (in rappresentanza dell’Amministrazione). Nel Collegio dei Sindaci Revisori Ottorino Alessandrini, che è anche presidente onorario, e Marcello Spaccini. Nel Collegio dei Probiviri Enrico Cassetta, Mario Macellari e Leonello Mattioli