C’era una volta il Dispensario, oggi è il nuovo “palazzo della vergogna”. Nome sprezzante, già attribuito all’edificio allo Slargo della Pesa, dove ci fu un tempo la trattoria “Da Argentino”. Lì c’erano imposte divelte, occupazioni di sbandati: il peggio del peggio. Poi il risanamento e il ritorno a dignità, dopo anni di colpevole abbandono.

Oggi il nomignolo poco lusinghiero viene attribuito a quello che fu, un tempo, un edificio curato e funzionale, in via XIV Settembre. Si ricordano servizi di certificazione (una volta occorreva, per i dipendenti pubblici, il certificato di “sana e robusta costituzione”), funzioni improntate a civile dignità.

Poi, attraverso gli anni, il progressivo e irreversibile degrado. Per non manutenere le imposte esterne, un po’ alla volta quelle persiane sono state rimosse: ne restano i cardini arrugginiti.

La struttura cade letteralmente a pezzi. Ed ecco comparire opere provvisionali d’emergenza, ormai divenute storiche. Perché le protezioni in tavole, lamiera, tubi da impalcatura – per definizione provvisori – appartengono ormai al paesaggio strutturale.

In quell’edificio si effettuano tuttora vaccinazioni, screening senologico, consultorio, distribuzione di farmaci e autorizzazioni per presidi sanitari. Ci si chiede se la frequentazione di quella struttura offra garanzie di sicurezza ai numerosi utenti. A parere di chi se ne intende, sembra proprio di no.