Tribunale Civile, scatta di nuovo l'allarme rosso: nella borsetta della testimone una mannaia

Nella borsa di una donna, chiamata a testimoniarare in un procedimento, è stata trovata una mannaia da cucina. Il coltellaccio è stato individuato sia dal metal detector che dai monitor di sicurezza che ormai sono stati messi in servizi dopo l'accoltellamento a due giudici e un civile del tribunale da parte di Roberto Ferracci, ex imprenditore in rovina di Spello. La donna è stata immediatamente fermata dalle forze dell'ordine ed è stata ascoltata a lungo dai carabinieri per capire perchè aveva in borsetta quella mannaia.

Si sarebbe giustificata spiegando che doveva consegnarla in giornata ad un'altra persona. Per il momento, in attesa di ulteriori elementi, i Carabinieri hanno denunciato la donna per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I controlli al Tribunale funzionano: nelle ultime settimane sono state sequestrate forbici, piccoli coltelli e delle punte.