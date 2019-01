La nuova strategia per "Perugia-Sicura" è partita: tutti remano dalla stessa parte, boom di espulsioni

Una task-force formata da Guardia di Finanza, con unità cinofile, agenti della Questura, Carabinieri e polizia municipale dall'inizio del mese, su indicazione del Comitato per 'Ordine pubblico diretto dal Prefetto, ha aumentato i controlli anti-droga e anti-violenza (bullismo compreso). Una presenza importante per la prima volta, ben strutturata, anche alla fermata di Piazza Partigiani degli autobus dove arrivano non solo i bus degli studenti pendolari ma anche i pullman da fuori regione con tanto di merci da consegnare, a singoli o famiglia. I cani anti-droga seguono i diversi borsoni, cartoni e trolley. Non c'è un bilancio ufficiale ma si parla della segnalazione di una manciara di giovani come assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura. Decine le persone identificate.

Prove di presidio fisso di Polizia, un mini commissariato, avallato dal Ministro Salvini e dal suo braccio destra Candiani, e che dovrebbe entrare in azione nei prossimi mesi. Gli agenti della Polfer, sempre più protagonisti in chiave 'sicurezza', controllano la Stazione e ai binari aiutano i controllori dei treni facendo entrare solo chi provvisto di biglietto. In questa maniera si evitano furbetti e violenti che in passato, durante il controllo biglietto sul treno, hanno provocato ritardi alle corse e assalito i capitreni. La Volante, Carabinieri i Baschi Verdi della Finanza si alternano a Fontivegge per fermare auto sospette, di grande cilindrata o con targa straniera, in base al Decreto Sicurezza Salvini.

Ufficio Immigrazione della Questura in prima linea nella lotta al rimpatrio dei clandestini e ai soggetti stranieri condannati per reati gravi e quindi pericolosi socialmente. Dall'inizio dell'anno sono stati 14 gli espulsi di cui 11 direttamente trasferiti nei rispettivi Paese con dei voli speciali e tanto di scorta da Perugia. I rimanenti sono stati affidati a Centri Espulsioni del Sud Italia per ricostruire la documentazione per il defintivo espatrio nel giro di pochi giorni.