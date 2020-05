La scrittrice perugina Sara Allegrini vince l’ottava edizione del Premio Orbil

La scrittrice perugina Sara Allegrini vince l’edizione 2020 del Premio Orbil, per la categoria Young Adult, col suo romanzo “La rete” (Mondadori). Il prestigioso premio nazionale “è frutto della competenza dell’Associazione delle Librerie Indipendenti che rivolgono il loro sguardo libero e autonomo verso le migliori produzioni dell’anno”, scrive l’inserto Libri del quotidiano La Stampa nell’edizione di domenica 3 maggio.

È da precisare che non si tratta di un concorso, ma di un premio che vede in lizza autori italiani e stranieri. Tanto che il premio Orbil costituisce un riconoscimento di particolare prestigio in quanto non soggetto a pressioni editoriali di sorta, ma si svolge su autonoma iniziativa dell’Associazione Librai.

Elena Giacomin, autrice del servizio (dal titolo “Segui grandi sogni, avventure inaspettate e seconde possibilità”) precisa: “Si tratta di un lavoro di selezione, confronto, dibattito che ha l’obiettivo di mettere le ali ai buoni libri, promuovendoli attraverso le attività che le librerie Alir mettono in campo nei rispettivi territori”.

Questa la brillante recensione: “Un romanzo per giovani adulti che muove da un topos letterario della tradizione fiabesca (riti di iniziazione ed emancipazione, ndr). Le voci narranti sono quelle di tre giovani che vengono abbandonati nel bosco, ognuno da solo: niente cellulare, niente lussi, nessuno degli agi della nostra vita contemporanea. Come dei naufragi, i protagonisti si ritrovano a gestire da soli la loro vita quotidiana e anche il loro destino. Un romanzo a più voci, uno stile narrativo diretto ed empatico che porta il lettore a condividere il dolore dei protagonisti, la loro fatica, i progressi che li accompagnano nel faticoso percorso di trasformazione e guarigione”.