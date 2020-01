Oggi è la festa della città di Perugia in onore di San Costanzo: fiera, messe, torcolo gratis, giochi per i bimbi

La tradizionale Luminaria ha inaugurato ufficialmente, ieri pomeriggio, i festeggiamenti per San Costanzo, patrono di Perugia. Tutta la città era presente in centro storico per onorare il Vescovo e Martire Costanzo. Subito dopo l’accensione delle fiaccole, il corteo si è avviato verso la basilica eretta nel luogo in cui –secondo la tradizione- San Costanzo fu sepolto dopo il martirio, avvenuto a Foligno. Ad aprirlo i figuranti in costume di Perugia 1416, con i cinque Magnifici Rioni cittadini, il Gruppo Balestrieri di Assisi con chiarine e tamburi che hanno scandito i tempi della processione e della preghiera lungo il percorso, la Compagnia del Grifoncello, la Confraternita del Santissimo Sacramento di Ponte Valleceppi 1746, quella di San Giacomo e la Confraternita del Santo Anello, infine la reggenza comunale.

Ogni Rione ha portato uno dei doni da offrire al Santo: il cero da parte di Porta Sant’Angelo, la corona d'alloro da parte del Rione di Porta Eburnea, l’incenso da parte di Porta San Pietro, il torcolo di San Costanzo da parte di Porta Sole, e, infine, la brocca di vin santoda parte del Rione di Porta Santa Susanna.

La festa di San Costanzo prosegue domani, a partire dalla mattina, con la tradizionale Fiera di Borgo XX Giugno, aperta dalle 8,00 alle 20,00 (inaugurazione ore 11,00) e la degustazione del torcolo in Corso Vannucci a mezzogiorno, in collaborazione con i Fornai di San Costanzo e le associazioni di categoria CNA, Confartigianato e Confcommercio, insieme ad AIS. Per l’intera giornata, inoltre, si terranno al Centro camerale G. Alessi (via Mazzini) i laboratori gratuiti per bambini “La scienza del Torcolo” a cura del Post.

Le celebrazioni religiose proseguiranno con le messe nella Basilica di San Costanzo alle ore 8,00, 10,00 e 11,30 e con la messa solenne alle ore 18,00 nella Cattedrale di San Lorenzo, celebrata da S.E. il Cardinale Gualtiero Bassetti, alla presenza dei vescovi umbri, delle autorità e dei parroci della diocesi.