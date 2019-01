E' il giorno del Patrono per Perugia: la grande fiera, il torcolo gratis per tutti, arte e la Messa in Duomo

Il giorno di San Costanzo, patrono di Perugia, si è aperto con i fiocchi di neve che, quando era ancora buio, hanno imbiancato i tetti e le auto dell'acropoli. Per fortuna però il maltempo è stato spazzato via dal giorno, con tanto di sole alto in cielo che finalmente sta riscaldando la città pronta alla grande festa, dopo l'amarezza per l'annullamento, ieri sera, del corteo dei fedeli della Luminarie.

Da questa mattina alle 8 sono iniziate le santissime messe in onore del Patrono: alle 10 e alle 11.30 le altre funzioni religiose presso la Chiesa di San Costanzo. Dalle 8 alle 20 invece in Borgo XX giugno andrà in scena il consueto appuntamento con la Fiera Grande di San Costanzo.

Alle 12 in Corso Vannucci spazio alla degustazione del torcolo di San Costanzo, aperta a tutta la cittadinanza ed offerta in collaborazione con Cna, Confartigianato, Confcommercio ed Associazione Italiana Sommelier.

Alle 18 presso la Cattedrale di San Lorenzo solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti con la partecipazione dei Vescovi umbri e delle autorità.

Ci sono importanti appuntamenti di cultura legati al Patrono Costanzo: 1) la Fondazione Cassa di Risparmio mostra i suoi tesori: i grandi dipinti da Signorelli a Dottori; visite guidate speciali alla Galleria Nazionale dell'Umbria dalle 11 di questa mattina per conoscere i grandi dipinti e autori medioevali che hanno immortalato la figura del Santo e l'evolversi della fede dei perugini in questo Martire della Cristianità.