Perugia, rotatoria di via Cotani e via Baracca: novità per la circolazione, cosa cambia da lunedì

Riapre al transito via Cotani, a Madonna Alta. Con una settimana di anticipo, si conclude la fase di cantiere della rotatoria all’intersezione tra via Madonna Alta, via Cotani e via Baracca, che aveva reso necessario chiudere al transito l'arteria.

Da lunedì 3 giugno, in via Cotani si tornerà a transitare, ma con limitazioni delle manovre di svolta: sarà possibile svoltare in via Cotani solo per i veicoli provenienti da via Madonna Alta (lato centro-stazione), sarà possibile, per i veicoli in uscita da via Cotani, la sola svolta a destra; per le altre manovre di svolta bisognerà continuare a seguire gli itinerari alternativi già segnalati attraverso la rotatoria di via Magnini-via Madonna Alta-via Martiri dei Lager.

Per proseguire i lavori sarà necessario procedere alla chiusura di via Baracca, in prossimità dell’intersezione con via Madonna Alta; saranno, di conseguenza, impedite tutte le manovre di svolta tra via Madonna Alta e via Baracca.

Sarà necessario chiudere nell’area di cantiere anche i percorsi pedonali; è stato creato un corridoio pedonale da via Baracca fino al parcheggio della chiesa, a fianco del campo sportivo; via Baracca sarà percorribile da via Tuzi fino all’ingresso del parcheggio della banca.