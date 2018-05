Perugia ricorda Giacomo Paris, un grande personaggio del mondo dell’arte, della cultura e della spiritualità. “Da Porta Pesa a Santiago di Compostela, passando per Assisi”. Un bel titolo che riassume il percorso umano e religioso di fra’ Giacomo, attore, intellettuale e frate minore francescano con vocazione matura.

Posso personalmente testimoniare – e lo farò coordinando gli interventi – la grandezza dell’uomo e del religioso, dell’attore e del poeta. Anche quando vestì il saio francescano, rimase sempre Giacomino, “frego” della Pesa, arguto e birbaccione, originale e creativo, sensibile e generoso.

D’intesa coi suoi confratelli ne abbiamo preparato un ricordo “gioioso”, perché siamo certi che questo avrebbe voluto. Fra’ Matteo Siro, Ministro provinciale dei frati cappuccini dell’Umbria, aprirà con un ricordo. E siamo sicuri che sarà affettuoso e intenso. Sarà poi la volta dell’attore e regista Giampiero Frondini, che gli fu amico e compagno di palcoscenico. Il vescovo ausiliare don Paolo Giulietti racconterà dei pellegrinaggi a Santiago. Ilvana Mela, collaboratrice della Biblioteca di Giacomo, tratteggerà il ruolo di appassionato bibliofilo e generoso donatore.

Le sorelle Maria Ausilia e Giuliana porteranno il saluto della famiglia. Gli interventi saranno alternati con letture – da parte dell’attore Leandro Corbucci – di poesie di Giacomo, pubblicate nelle antologie Officina del Dialetto dell’Accademia del Dónca. Saranno presenti amici, attori, colleghi laici e religiosi. Tutti persuasi del fatto che ricordare Giacomo sia un momento di attiva condivisione di memorie e di valori. Appuntamento aperto a tutta la città per mercoledì 30 maggio, alle ore 16:00, presso la Biblioteca “Oasis” dell’Oasi di S. Antonio in via Canali.