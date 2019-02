INVIATO CITTADINO Renato Curi nello stupendo, eterno scenario del sagrato della cattedrale

“I had a dream”, dice Alessia Cigliano nel raccontare la genesi dell’opera “L’angelo Gert”, donata al Comune di Perugia. Perché proprio da un sogno, intriso di memoria e di passione, nasce quest’opera che celebra ed eternizza un personaggio simbolo come Renato Curi, pienamente identificato nella vicenda collettiva della patria d’Euliste.

In una Sala della Vaccara affollata di giornalisti e cineoperatori, è avvenuta la consegna della stupenda opera di Ale Cigliano. Artista e donna di raffinata cultura, autenticamente commossa nello spiegare come da una visione onirica sia nata questa straordinaria raffigurazione che unisce pulsione identitaria e storia della Vetusta. Una vicenda che attiene all’àmbito sportivo, non meno che alla pulsione sentimentale di questa persuasa “civis inquilina” della Vetusta, città dove Alessia vive dal 1992, insieme al marito Marco e ai figli Francesco e Maria Paola.

L’opera, di alto pregio artistico, effigia Renato Curi nell’atto di calciare il pallone nello stupendo, eterno scenario del sagrato della cattedrale, luogo intriso di storia e di valori. Ha preso in carico il dono il presidente del Consiglio Comunale Leonardo Varasano. Sono intervenuti il giornalista Mario Mariano, decano dei giornalisti sportivi, l’architetto Michele Bilancia, defensor civitatis Perusiae, l’Inviato Cittadino Sandro Allegrini (curatore della mostra che apre domani all’Artemisia di via Alessi).

Toccante saluto di “Renatino” Curi junior che ha ricordato il padre non solo calciatore, ma ormai assurto a simbolo della Perugia del calcio. Saluti di Franco Vannini, collega di Curi nella fortunata stagione del Perugia dei miracoli. Commozione e intensa partecipazione di fronte a un’opera che ci ricorda come eravamo, proiettandoci in una dimensione che coniuga sogno e realtà, memoria del passato e prefigurazione di eternità.