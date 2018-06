Perugia protagonista in tv, le telecamere della Rai in città per il programma Italian Beauty

Una bella occasione di promozione per Perugia è quella offerta dallo speciale sulla città e la sua arte che andrà in onda martedì 5 giugno su Rai Italia, all’interno del programma “Italian Beauty”, visibile fuori dall’Europa. Lo stesso speciale sarà poi trasmesso su Rai 5 il 17 luglio prossimo alle ore 20.

Italian beauty è un nuovo programma di Rai Italia, dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

In particolare, lo speciale su Perugia andrà in onda nell’ambito della rubrica “Inaspettarte”, viaggio sorprendente e inaspettato nelle più affascinanti città d'arte italiane, raccontate in maniera originale ed anticonvenzionale dallo storico dell'arte Paolo Cova. Mostrerà il centro storico, con le sue bellezze, la Rocca Polina con il Grande nero di Alberto Burri, Palazzo della Penna con il suo museo di arte contemporanea e, in particolare, le Lavagne di Beuys e molto altro.