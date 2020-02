Polizia, Finocchiaro saluta il personale della Questura di Perugia: "Periodo non lungo, ma importante"

Mario Finocchiaro lascia Perugia. Questa mattina, sabato 15 febbraio, la cerimonia di congedo dal personale degli uffici di Pian di Massiaano. "Un periodo non lungo, ma importante" ha sottolineato l'ormai ex questore di Perugia che sarà sostituito da Antonio Sbordone.

Cambio al vertice della polizia: Antonio Sbordone nuovo Questore di Perugia

Finocchiaro è a disposizione del ministero dell'Interno in attesa di nuova destinazione. A lui, come riferisce la Questura perugina sulla pagina Facebook ufficiale, "i milgiori auguri per il prossimo incarico da parte delle donne e degli uomini della Polizia di Stato della provincia di Perugia".