Quaranta loghi famosi per raccontare l'Umbria, l'idea di Ila Rouge

Raccontare l'Umbria attraverso i loghi delle marche e dei gruppi musicali più famosi? Perché no. Intanto la grafica Ilaria Catrana ha iniziato con una quarantina di trasformazioni dall'originale alla versione adeguata alle località nostrane: Assisi prende in prestito lo stile inconfondibile degli Ac/Dc, Ellesse diventa Ellera (del resto lo storico stabilimento è proprio lì), Mantignana fa il "verso" ai Metallica, Mont Blanc diventa Monte Malbe. Samsonite si trasforma in San Sisto, Fila in Pila, Burago in Via Birago e così via. Una quarantina di logo per altrettanti luoghi, in attesa di completare l'Umbria, assicura lei dalla sua pagina Facebook (Ila Rouge) per completare l'album fotografico Where are you from? Too qui, tra inglese e dialetto perugino.

