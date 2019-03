Ecco come da un libretto di assegni rubato riusciva a farsi dare dei ricchi rimborsi

Acquista biglietti per viaggi a lunga percorrenza con un blocchetto di assegni rubati, ma non parte mai e si fa rimborsare i titoli di viaggio.Con l'accusa di ricettazione (degli assegni) e tentata truffa (con i biglietti) è finita sotto processo una ragazza perugina, difesa dall'avvocato Dario Epifani.

Secondo l'accusa la giovane era entrata in possesso del libretto di assegni e aveva escogitato un trucco per guadagnare qualcosa. Andava nelle agenzie di viaggio e acquistava biglietti per viaggi a lunga percorrenza per un valore di diverse centinaia di euro. Poi non partiva e chiedeva il rimborso nei termini di legge. gli episodi contestati alla giovane: un biglietto da 730 euro e uno da 900. Il trucco è stato scoperto quando le agenzie di viaggio hanno tentato l'incasso dei titolo, scoprendo che erano bloccati in quanto provento di furto.