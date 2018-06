Perugia Pride Parade, la "gaia invasione" per le vie della città: "Partecipazione oltre le aspettative"

"Una partecipazione ben oltre le aspettative. Siamo orgogliosi: la Perugia dei diritti era in piazza e per strada con noi, oggi". La Perugia Pride Parade - organizzata da Omphalos - fa il pieno di partecipanti. Carri, musica e manifestanti in centro storico, da Piazza Grimana fino ai Giardini Carducci. Una "gaia invasione", come da definizione della stessa Omphalos, che ha visto la partecipazioni di sindacati, partiti politici, associazioni e cittadini.

VIDEO Perugia Pride Parade, l'arrivo in centro con la P-Funking Band

Il Partito Democratico di Perugia scrive su Facebook: "Oggi è un tripudio di colori, musica, sorrisi e tanta speranza. Oggi è il giorno della "Gaia invasione" Il popolo del Perugia Pride, con le sue tantissime bandiere arcobaleno, ha abbracciato il capoluogo umbro e i molti perugini che hanno aderito all'iniziativa, per rivendicare i diritti della comunità Lgbti. Il corteo ha coinvolto numerose associazioni, sigle partitiche e sindacali, riempiendo le vie cittadine e ricordando quanto Perugia abbia bisogno di tornare ad essere luogo plurale di inclusione, di Diritto e partecipazione".