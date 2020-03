Procedono a grandi falcate i lavori sull’acquedotto a Porta Sole: l’anello è quasi completato

Procedono a grandi falcate i lavori sull’acquedotto a Porta Sole. Cominciando da via del Sole, l’anello è quasi completato. La ditta opera con rapidità ed efficienza. Gli scavi vengono effettuati sotto il controllo di un’archeologa che verifica non si incappi in ritrovamenti meritevoli di attenzione.

Hanno sostituito tutta la linea di fronte all’ex clinica Porta Sole, passando per piazza Rossi-Scotti, ridiscendendo per via delle Prome e passando davanti a Palazzo Conestabile, sede dell’Augusta. Niente intoppi particolari, solo molta attenzione nell’andare paralleli alla vecchia linea ancora in funzione per non danneggiarla, interrompendo il servizio di erogazione. Non si è finora verificata alcuna interruzione.

“E c’è da dire – commentano gli addetti – che i cittadini si sono mostrati all’altezza della situazione, senza polemiche e lamentele. Anzi, in totale spirito di collaborazione. Il che ha favorito la rapidità e l’efficienza dei lavori”.

“È la prima volta – dicono con orgoglio – che addirittura la Municipale ha osservato questa robusta dose di buon senso nei cittadini residenti in zona. Non sono state parcheggiate vetture in zona lavori e anche noi abbiamo cercato di ridurre al minimo i disagi. Il che ha reso più semplice il tutto”.

A breve si chiuderà l’anello giungendo in via del Sole. Dopo di che, entro il mese di marzo/primi di aprile, verranno effettuate le connessioni di abitazioni e uffici con la nuova linea.

Non si tratta di un lavoro semplice né velocissimo. Difatti le singole utenze dovranno essere collegate alla nuova tubazione, strappando la strada e giungendo agli edifici serviti. Dopo di che, la linea precedente sarà morta e sostituita dalla nuova.