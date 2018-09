Una via a P.S.Giovanni per il grande Battisti? La proposta di Camicia con il consenso della famiglia di Lucio

“Ricordare Lucio nella città d’Euliste sarebbe per noi familiari un grande dono”. Parla Romeo Battisti, da noi informato circa l’iniziativa promossa dal vicepresidente della Commissione toponomastica Carmine Camicia. Romeo è nato, come Lucio, a Poggio Bustone (Rieti) ed ha ancora lì gli affetti. Ed è notevolmente somigliante, nelle fattezze e nel viso, al celebre cugino, il cantante e compositore Lucio, che è stato peraltro padrino di battesimo di sua figlia. Romeo è pittore professionista e l’Inviato Cittadino ha avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo – come artista e come uomo – nel corso di una recente mostra presso il BlueBay dell’Hotel La Trinità.

In occasione del ventennale della scomparsa dell’artista, Camicia propone, dunque, di intestare una strada all’autore di tante canzoni che hanno segnato la nostra vita. Dove potrebbe avvenire l’intestazione? Ma, naturalmente, nella zona di Ponte San Giovanni, in località "Viale degli Artisti": in prossimità di Via Claudio Villa, Via Alberto Sordi, Via Giorgio Gaber, Via Gabriella Ferri, Via Massimo Troisi, Via Eduardo De Filippo, Via Nino Manfredi.

La reazione dei parenti è, comprensibilmente, molto positiva. Esprimendo, unanimemente, soddisfazione per il fatto che Perugia intenda mostrare questa sensibilità. Di certo sarebbe una scelta ampiamente condivisa, rimuovendo, una volta per tutte, pregiudizi legati a presunte appartenenze, o riferimenti, del noto cantante a una cultura di destra. E poi, destra o sinistra, un artista appartiene a tutti e sfido chiunque a dichiarare di non legare qualche ricordo sentimentale alle sue canzoni. Canzoni così “universali” da essere amate, a distanza di anni, e trasversalmente, da generazioni di ieri e di oggi. E Romeo Battisti, cugino e cultore della memoria del grande Lucio, afferma: “Tornerei a Perugia anche più volentieri, né vorrei mancare all’inaugurazione della strada”.