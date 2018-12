Domenica niente blocco del traffico a Perugia e Ponte San Giovanni: stop il 2 e 3 gennaio

Niente stop del traffico per domenica 30 dicembre a Perugia e Ponte San Giovanni. Il 'blocco', attivo nei fine settimana, durerà fino al 31 marzo 2019. Come da ordinanza, spiega il Comune di Perugia, sono esclusi i fine settimana del 22 e 23 dicembre 2018, del 29 e 30 dicembre 2018 e del 5 e 6 gennaio 2019, per i quali i provvedimenti di limitazione vengono spostati al 26 e 27 dicembre 2018 e 2 e 3 gennaio 2019.

