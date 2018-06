Defibrillatori a Perugia, ora anche i poliziotti possono salvare la vita in caso di infarto

Secondo corso Blsd (Basic life support defibrillation) per gli uomini e le donne della questura di Perugia. L’iniziativa, promossa dal consigliere comunale delegato del Progetto cuore, Carmine Camicia (Psi), e dal segretario provinciale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) di Perugia, Massimo Pici, si è tenuta nella palestra della questura, venerdì 15 giugno, e ha formato 23 agenti.

“Con i poliziotti e le poliziotte che hanno partecipato al corso della settimana scorsa – fa sapere il consigliere Camicia –, abbiamo formato un totale di cinquantacinque operatori. Uomini e donne che, in caso di arresto cardiaco, potranno intervenire e utilizzare in tutta sicurezza il defibrillatore necessario per salvare una vita umana”. Soddisfatto anche Massimo Pici per la grande partecipazione.