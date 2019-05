Balanzano, la denuncia: "Pezzi di cemento del cavalcavia cadono sulle auto, ieri è toccato alla nostra"

"Dal cavalcavia piovono pezzo di cemento, già diverse macchine sono state colpite. Ieri è successo alla nostra". Lo scrive una lettrice di Perugia Today per segnalare la situazione che interessa il cavalcavia della E45 a Balanzano. "Oltre le condizioni diciamo critiche, per quello che si può vedere, c'è questo ulteriore rischio. Il blocco che ha colpito la nostra macchina, ha mancato il parabrezza per pochi centimetri, siamo stati fortunati".

Una segnalazione allarmata che raccoglie il disagio dei residenti della zona e che chiede un intervento.