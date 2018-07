Nuovo cannabis shop in città: l'apertura (temporanea) in via Alessi

Al civico 4 di via Alessi è stato aperto – in coincidenza con Umbria Jazz – “Hemp Zone” per l’acquisto di canapa, un Cannabis Temporary shop. A quanto è dato di conoscere dalla vetrina, si tratta di una succursale del negozio permanente di via Pinturicchio 22.

Vi si possono acquistare prodotti alimentari: dolci, pasta, bibite (in vetrina bottigliette di birra). E, naturalmente, prodotti da fumo, cannabis light e gadget vari.

Una diafania promette “Da noi trovi il miglior rapporto qualità-prezzo”. E sarà certamente così.