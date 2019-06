Moda urban style ancora al Minimetrò: il Pincetto palcoscenico per modelle e griffe

Moda urban style ancora una volta al Minimetro. Non più la stazione del Pian di Massiano, come l’anno scorso, ma al Pincetto, nel cuore dell’acropoli. L’instancabile Laura Cartocci e i tanti collaboratori del suo team hanno regalato alla città un evento di singolare impatto. Sotto la pensilina, in una location di straordinaria modernità, tanti spettatori (perugini e non) hanno potuto assistere a un evento unico, in grado di coniugare valori come architettura, design, moda, storia e bellezza. “Minimetro fermata moda”, il simpatico brand tenacemente pensato, progettato e voluto da Laura Cartocci, event planner di vaglia.

Nel quadro della sfilata, Laura ha voluto riproporre l’iniziativa benefica, insieme all'associazione no-profit “Un'idea di Rosanna”. L’obiettivo sociale è quello della prevenzione del cancro al seno. Ma come aiutare le tante, troppe, donne colpite da questo flagello? Progettando pigiami particolari, comodi, vestibilissimi, destinati a pazienti dotati di scarsa mobilità. L’evento si è dipanato intorno a due stazioni. Quella della Cupa ha costituito il backstage dell'evento.

Tra un cambio e l’altro, nelle more dell’attesa della carrozza che portava al Pincetto modelle e modelli in tiro, si sono proposte esibizioni della scuola di danza di Ponte San Giovanni “Apollon”. Ospiti di lusso, aziende artigianali e commerciali del territorio, hanno brillato in un contesto amichevole e affettuoso.