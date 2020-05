Perugia, minimetrò chiuso il 2 giugno. Ma dal primo aumenta la capienza delle vetture

Il minimetrò di Perugia è ripartito dopo l'emergenza coronavirus e il periodo di 'lockdown' e da lunedì 1 giugno incremento capacità trasportistica da 6 a 8 persone per vettura, oltre il posto per utente con disabilità. Vetture ferme invece il giorno dopo, 2 giugno Festa delle Repubblica, con il minimetrò che resterà chiuso. Il provvedimento è stato assunto insieme al Comune di Perugia, a seguito della positiva verifica del regolare flusso e dell'utilizzo in assoluta sicurezza del minimetrò. È obbligatorio indossare la mascherina per l'utilizzo del minimetrò e mantenere la distanza di almeno un metro all'interno del sistema trasportistico.

