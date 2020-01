Marcello Giulietti saluta il bancone del bar: "Cambio vita, tornerò al Blitz, ma come cliente"

Marcello Giulietti, "'l Marci", lascia. Questa sera, lunedì 13 gennaio, l'ultima serata dietro al bancone del Blitz Caffè di corso Vannucci. Una festa di saluto in occasione della tradizionale chiusura per ferie del locale che sarà il modo più semplice per amici e clienti per salutare Marcello, pronto a iniziare una vita lavorativa diversa.

Ad annunciarlo è lo stesso Giulietti sulla sua pagina Facebook. Saluta e ringrazia i clienti diventati poi amici, "scusati il poco preavviso, non amo gli addii". Spiega che andrà ad insegnare, un cambio di vita netto. Ma non esclude ritorni, ma "da cliente" oppure come extra in qualche occasione speciale.

Marcello GIulietti è un volto che ha buon titolo sta tra gli "storici" di corso Vannucci e delle serate/notti perugine, una vita dietro al bancone, anima notturna del Blitz,, punto di riferimento per le uscite in centro storico, uno di famiglia da andare a salutare anche con un cenno appena, passando di fronte al suo bancone spesso e volentieri sovraffollato di clienti.