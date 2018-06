Perugia, malattie cardiovascolari: tre giorni di screening e controlli gratuiti

Tre giorni di prevenzione cardiovascolare e di screening gratuiti per tutti. Farà tappa anche a Perugia, da venerdì 8 a domenica 10 giugno, al Percorso verde di Pian di Massiano, la campagna nazionale di sensibilizzazione e prevenzione delle patologie cardiovascolari “Banca delcuore – Truck tour 2018”, promossa dalla Fondazione per il tuo cuore Hcf onlus di Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), in collaborazione con il Progetto cuore.



Il taglio del nastro si terrà nel piazzale dei caduti di Superga, venerdì 8 giugno, alle ore 10, alla presenza del delegato del Progetto cuore, Carmine Camicia, dei cardiologi Gianfranco Alunni, Adriano Murrone e Gianluca Zingarini, in rappresentanza di Anmco, del responsabile regionale del 118, Francesco Borgognoni, e di Massimo Pici, segretario provinciale del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) Perugia. Il giorno dell’inaugurazione, inoltre, si terrà, dalle ore 8:30 fino alle 13:30, un corso Blsd gratuito organizzato in collaborazione con il Siulp di Perugia e rivolto a 30 agenti della questura del capoluogo umbro, a cura degli istruttori di Salvamento academy di Perugia e di Terni.



Durante la tre giorni, i cittadini potranno salire a bordo del jumbo truck, che sosterà nel piazzale dei caduti di Superga, per avere informazioni e fare screening gratuiti: elettrocardiogramma, misurare la pressione e, attraverso una goccia di sangue ottenuta pungendo un dito, analizzare il profilo lipidico. Tutto questo grazie al volontariato di personale medico ed infermieristico. Al termine della visita, infine, ogni paziente riceverà i risultati degli esami effettuati, un kit sulla prevenzione cardiovascolare e la propria BancomHeart, ovvero la card di Banca del cuore, grazie alla quale i possessori potranno accedere in qualsiasi momento per visionare i dati riguardo la salute del proprio cuore.