Perugia in lutto, è morto il ristoratore Renato Barcaioli: "Uomo devoto al lavoro e alla famiglia"

Perugia in lutto. E' morto Renato Barcaioli, volto noto della ristorazione perugina. Già socio fondatore di Al mangiar Bene, primo ristorante a filiera corta di Perugia, Renato era attualmente colonna portante dell'Osteria N13, in via della Gabbia, dietro la centralissima piazza 4 Novembre.

Nato a Castiglion del Lago nel 1950, Barcaioli era emigrato verso Roma da adolescente, per ritornare a Perugia nei primi anni 2000 per intraprendere la vita da imprenditore nella ristorazione insieme al figlio Fabio.

Ne danno notizia i figli e lo staff dell'Osteria N13, che lo ricordano come uomo devoto al lavoro e alla famiglia, ma che trovava anche sempre il modo di nutrire le sue 2 grandi passioni: il Grifo e il calcio dilettantistico.