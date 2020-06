Perugia in lutto, è morto lo storico negoziante di corso Vannucci Nando Placidi

Perugia in lutto. L’amministrazione comunale, con una nota ufficiale, "si stringe alla famiglia, in questo momento di dolore, per la prematura scomparsa di Nando Placidi, titolare della boutique Buonumori in corso Vannucci, avvenuta improvvisamente nella mattina di giovedì 18 giugno".

Ancora Palazzo dei Priori: "Fin dal 1972, anno del suo subentro nella storica attività del centro, avviata nel 1880, Placidi ha fatto dell’atelier un punto di riferimento per l’abbigliamento e accessori di alta qualità, con un’attenzione particolare anche all’arte e al design".