Perugia in lutto, è morto il Maestro Mauro Chiocci

Si è spento stamattina a 63 anni nel reparto di Oncologia Medica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia il maestro Mauro Chiocci. Lascia la moglie Isabella e i figli Cristina e Francesco. Lunedì, appena tre giorni fa, aveva festeggiato il suo compleanno in ospedale, con la sorpresa del coro dei Madrigalisti di Perugia, a cui aveva partecipato anche il direttore generale dell'azienda ospedaliera Emilio Duca.

Su Facebook diversi messaggi di cordoglio: "Un altro maestro che se ne va... e non uno qualunque. Un amico, per molti un fratello, un riferimento per i giovani, una guida. Carissimo Mauro Chiocci, sembra veramente lontano quel 2015 quando ebbi per la prima volta l'onore e il piacere di suonare con te in concerto, per poi entrare nel tuo coro. Da allora tante cose sono cambiate, anche grazie a te. Ho conosciuto tante persone nuove, girato tanti posti e cantato le meraviglie di questo mondo insieme a te e di questo non posso che dirti grazie. Un enorme grazie che terrò sempre nel mio cuore finché un giorno, magari, ci rivedremo. Non è un addio questo, ma un arrivederci. E che tu possa da lassù dirigerci sempre con l'amore, la grande tenacia e la speranza che sempre ti hanno contraddistinto, caratteristiche anche di un grande maestro quale sei stato e sei. Grazie maestro, grazie di tutto. Ci mancherai... Arrivederci", scrive Luca.