Perugia in lutto, la città piange la scomparsa di Clara Cutini

Perugia in lutto per la morte di Clara Cutini, archivista e donna di cultura legatissima alla città. Il Comune di Perugia, con una nota di cordoglio, "partecipa al dolore della famiglia Cutini Zazzerini, per la scomparsa di Clara Cutini. Archivista e studiosa infaticabile, ha diretto l’Archivio di Stato di Perugia".

Poi il ricordo del primo cittadino: "Era particolarmente legata alla nostra città –ha sottolineato il Sindaco Romizi- di cui conservava la memoria storica non solo per dovere professionale, ma per l’amore che aveva verso Perugia e il suo passato".

Le esequie si terranno oggi, 26 novembre, alle 15, a San Domenico.