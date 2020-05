Nuovo asfalto a Perugia, il Comune sistema le strade: le modifiche al traffico

Nuovo asfalto in città. Il Comune di Perugia apre il cantiere per sistemare viale dell’Ingegneria. I lavori, spiega Palazzo dei Priori, partiranno il 20 maggio e dureranno dieci giorni. Il tratto di strada tra l’incrocio di via Meazza e la rotatoria Melvin Jones sarà chiuso al traffico.

Tutto il traffico proveniente da San Marco verrà deviato su via Duranti, strada S. Lucia, via S. Galigano mentre quello proveniente da via Meazza e diretto a S. Marco verrà deviato su strada S. Lucia, via Annibale Spagnoli, via Duranti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E non è finita. Il cantiere comunale lavorerà anche per sistemare la strada dei Cappuccinelli, nel tratto compreso tra la rotatoria Melvin Jones e l’incrocio con via Quintino Sella. Durante i lavori sarà istituito il senso unico alternato di marcia.