Enel al lavoro sulla rete elettrica: orari e zone interessate dagli interventi

Lavori per il potenziamento della rete elettrica in programma per lunedì. Gli interventi di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, interesseranno la zona di Ponte Valleceppi, in particolare, tra via Adige, via Volturno, via Bologna, via Gramsci e limitrofe.

I tecnici dell’azienda elettrica provvederanno alla manutenzione di alcuni impianti di piccola taglia, installeranno elementi di ottimizzazione tecnologica negli impianti e predisporranno il sistema per nuove connessioni alla rete elettrica, potenziando anche l’assetto di rete per garantire una distribuzione elettrica equilibrata in tutta l’area.

Le operazioni - spiega Enel - devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione, grazie a bypass da altre linee e ad un sistema di rialimentazione con circuiti di bassa tensione, circoscriverà ad un gruppo molto ristretto di utenze, anche se i lavori porteranno benefici al servizio elettrico di una porzione più estesa di territorio.

I lavori saranno svolti dalle 13.30 alle 16 in via Adige civ. (i civici sono elencati divisi tra pari e dispari) 2, 6, da 28 a 30, da 1 a 9, da 13 a 15, 19, da 23 a 31, sn (senza numero); via Volturno civ. da 26 a 34, da 38 a 40, 25, da 31 a 33, 33/b, da 37 a 43, sn (senza numero); via Gramsci civ. da 115 a 127; via Bologna civ. 142, da 191 a 199, 207, sn; via dell’Avvenire civ. 19, 23, 29; via Garigliano civ. da 1 a 3, 9; via del Mandorlo sn.