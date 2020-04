Lacugnano, Enel al lavoro per sostituire palo e cavo: energia interrotta, le zone interessate

I tecnici Enel domani, venerdì 17, al lavoro a Lacugnano per sostituire un sostegno ed un tratto di linea aerea danneggiatio Per questo saranno posati e attivati un nuovo palo e del cavo di ultima generazione. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità nella zona.

Le operazioni - spiega Enel - devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, venerdì 17 aprile, a partire dalle 8:30 con fine lavori entro la mattinata. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel modo seguente: via dei Maestri Comacini civ. (civici elencati divisi tra pari e/o dispari) da 1 a 1a, da 5 a 13, da 19 a 21/a, 2, da 2c a 4, da 12 a 14, 24, sn (senza numero), via degli Scalpellini civ. 2, 10, 9, 15; strada Ellera sn; via Canova 33, sn; via del Travertino civ. 1, 9; via della Squadra civ. 4, 7, 11; via della Caciolfa civ. 4; via dei Cavatori civ. 10; via Serena civ. 6, 12, sn"

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.