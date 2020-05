Lavori alla rete elettrica, corrente interrotta per gli interventi: le zone interessate

Lavori alla rete elettrca. in programma per domani, martedì 5 maggio, e mercoledì 6 maggio. Gli interventi previsti da Enel riguardano le zone di Balanzano e il centro storico, in viale Indipendenza.

Nel dettaglio, domani 5 maggio, a Balanzano i tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno un sostegno e un tratto di linea aerea danneggiati, mentre mercoledì le squadre operative di E-Distribuzione installeranno innovative apparecchiature motorizzate nella cabina “Indipendenza” che consentiranno di completare l’automatizzazione del sistema elettrico anche in quella porzione di centro città.

Le operazioni, spiega l'azienda, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione circoscriverà a gruppi ristretti di utenze.

Martedì 5 maggio, a partire dalle 9 con conclusione nel primo pomeriggio, a Balanzano saranno interessati pochi civici di strada del Brozzo, strada del Sardo, via dei Trasporti.

Mercoledì 6 maggio, a Peerugia pochi civici di viale Indipendenza, via Campo Battaglia, via Guerriera, via Caporali, corso Cavour, via Bovaro, via San Savino, via Fatebenefratelli, via Torcoletti, via Sant’Ercolano, via del Pozzo, piazza Mariotti, via del Circo, via Cantamerlo, via della Cupa, via Alba, via del Parione, via XIV Settembre, piazza San Giovanni di Dio, via Bonazzi, via Bruschi, via della Sapienza, via del Conventuccio, piazza Italia, via Podiani, via Oberdan, via Marzia.