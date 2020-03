Perugia, lavori in corso e modifiche alla viabilità a Monteluce: tutto quello che c'è da sapere

Lavori in corso nel quartiere perugino di Monteluce, con modifiche alla viabilità da oggi (2 marzo) fino al 20 aprile 2020 dalle ore 8 di ogni lunedì alle ore 18 di ogni venerdì compresi in questo periodo.

Questi, in base all'ordinanza comunale n. 179 del 25 febbraio scorso, i provvedimenti adottati e la cui inosservanza sarà punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada:

1) Divieto di transito e divieto di sosta permanente con rimozione su ambo i lati di via Fra Bevignate, nel tratto compreso fra piazzale di Monteluce e via Cialdini, disciplinato da idonea segnaletica.

2) In deroga al divieto di transito di cui al precedente punto 1) sono autorizzati i veicoli dei residenti nel tratto interessato per accedere alle aree interne e alle traverse laterali. La circolazione dei veicoli autorizzati in deroga al divieto di transito sarà

disciplinata in doppio senso di circolazione.

3) Obbligo di arrestarsi e dare la precedenza (STOP) in via Fra Bevignate, all’intersezione con piazzale di Monteluce, per i veicoli in uscita dal doppio senso di circolazione di cui al precedente punto 2).

4) Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su ambo i lati idi via Cialdini, nel tratto compreso fra via Fra Bevignate e via Brugnoli, da istituire progressivamente in relazione allo sviluppo dei lavori.

5) Obbligo per la impresa esecutrice dei lavori di realizzare in via Cialdini, nel tratto di cui al precedente punto 4) - lungo i lati prospicienti il cantiere - idonei percorsi pedonali adeguatamente segnalati e delimitati, al fine di consentire la libera circolazione dei pedoni e l’accesso alle proprietà laterali.

6) In deroga al divieto di transito di cui al precedente punto 4) sono autorizzati i veicoli dei residenti nel tratto interessato per accedere alle aree interne. La circolazione dei veicoli autorizzati in deroga al divieto di transito sarà disciplinata, a monte

e a valle dell’area oggetto di scavo, in doppio senso di circolazione.

7) In deroga all’Ord. Dir. n. 568/2017 che istituisce la ZTL in Corso Bersaglieri, è consentito il transito a tutti i veicoli diretti in via

Cialdini, via Pompili, via Moretti, via Madonna del riccio, via Nievo, via Svevo, via De Sanctis, via Pestalozzi.

8) Obbligo per la impresa esecutrice dei lavori di apporre idonea segnaletica indicante tutti i provvedimenti di cui ai punti precedenti con 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori.

9) Obbligo per la ompresa esecutrice di apporre idonea segnaletica indicante i percorsi alternativi in tutte le vie adducenti i tratti

interdetti (largo di Porta Pesa, piazzale di Monteluce, rotatoria Sant'Erminio, viale Sant'Antonio).