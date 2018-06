Perugia, la presentazione del nuovo smartphone Lg da Barton è un successo

Un successo. In occasione della presentazione nel nuovo smartphone di LG , presso il negozio Tim Barton di Via Settevalli, il re delle recensioni online Andrea Galeazzi ha fatto tappa a Perugia.

che con oltre 160.000 followers è diventato punto di riferimento per sapere tutto del mondo degli smartphones e non solo, con il suo modo spontaneo e diretto di raccontare la tecnologia riesce a coinvolgere non solo intenditori , ma un pubblico molto ampio testimoniato dalla sorprendente partecipazione nell’evento di ieri.che ha risposto a domande e curiosità dei presenti, i quali, hanno anche potuto provare e acquistare il nuovo g7 con una promozione dedicata . Infine è stato offerto un aperitivo a tutti i presenti che hanno anche potuto scattare selfie con il loro beniamino.