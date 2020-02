Perugia in lutto, è morto Saverio Ripa di Meana. Fu presidente di Umbria Jazz

Perugia in lutto per la scomparsa di Saverio Ripa Di Meana. Fu presidente dell'associazione Umbria Jazz dal 1991 al 1998, "in una fase di grande crescita del festival - sottolinea Umbria Jazz - Ripa di Meana ha guidato la manifestazione con la signorile passione e la sobrietà di modi che erano tratti caratterizzanti della sua personalità, assieme alla professionalità del manager e al rigore dell’amministratore.

Alla sua famiglia l’abbraccio di chi con lui ha condiviso impegno, entusiasmo, soddisfazioni".

Al cordoglio di Uj si unisce quello della Società di Mutuo soccorso di Perugia. Il presidente Primo Tenca, ricordando l'impegno di Ripa di Meana con l'associazione Per Perugia e oltre, lo ricorda come "un signore di altri tempi, una persona rara". "Lo voglio ricordare, tra le altre cose - aggiunge in un post su Facebok - per il suo continuo impegno a favore della nostra città. Sono decine le iniziative organizzate in questi anni, tutte di altissimo livello. Ci mancherai caro Saverio, ma ti porteremo con noi. Condoglianze a tutta la famiglia, a nome mio e da parte, della società di mutuo soccorso".