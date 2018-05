Si masturba in pieno giorno davanti a tutti al Giardino del Frontone, denunciato maniaco recidivo

Un perugino di 76 anni si stava masturbando, in pieno giorno, davanti ai passanti al Giardino del Frontone. Immediatamente sono scattate le chiamate alla Questura per denunciare quando stava accadendo sotto gli occhi di tutti. Data la vicinanza del luogo ad alcune scuole, è stato immediato l’intervento della Volante che ha rintracciato l’uomo mentre cercava di allontanarsi dal parco salendo a bordo della propria auto. Una volta fermato ed identificato, è saltato fuori che lo "sporcaccione" già in passato - nel 1992 - era stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Anche questa volta è stato denunciato a piede libero