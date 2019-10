Perugia ed Eurochocolate: il cioccolato da divorare, ma anche da… annusare

Cioccolato da divorare, ma anche da… annusare. È la proposta uscita dalla fervida mente di Alberto Bottini, profumiere di corso Vannucci.

Quale migliore occasione di Eurochocolate, per dar prova di ingegnosa creatività?

Il “princeps unguentariorum” – d’intesa col figlio Marco, la consorte Marinella e la collaboratrice Claudia – ha preparato una vetrina in cui, accanto alle golosità cioccolatiere, figura una serie di prodotti ad hoc.

Viene direttamente da Parigi la novità in veste extra lusso: bomboletta in alluminio, confezione spray. Lo abbiamo “assaggiato” nelle fragranze più diverse, tra vaniglia e fondente. Uno sfizio, un lusso, certamente, come tutte le cose che sanno di superfluo “necessario”.

È bastato un avviso elegante in vetrina per scatenare la curiosità dei tanti appassionati del cioccolato.

Non è necessario comprarlo: basta provarlo e portarne a casa il sentore. Peccato di gola. E di naso.

Dice il poeta latino Tibullo, all’amico Fabullo: “unguentum dabo… quod tu cum olfacies, deos rogabis totum ut te faciant, Fabulle, nasum” (ossia: “ti darò un profumo che, appena lo annuserai, pregherai gli dei che ti facciano diventare tutto… naso”). Adesso, per favore, non esageriamo.