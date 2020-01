LA CURIOSITA' Quelle canzoni che magnificano Perugia: “Notturno perugino” e “Perouse de nos jours'

Quel brano che magnifica la città di Perugia. Non solo il mitico “Notturno perugino”, del 1950, ma anche una canzone, intitolata “Perouse de nos jours” (“Perugia dei nostri giorni”) ne esalta la lirica bellezza. La musica è del Maestro Paolo Ciacci, (autore delle musiche originali del film), il testo è di Elena Gentilini. Il pezzo fu sigla di coda (e motivo all’interno) del film del 2009 “Il maestro di lingue”, tratto dall'omonimo noir di Federico Castagner, per la regia di Diego Piccioni, spoletino. La produzione era di Wood Pictures.

Il testo, un romantico omaggio a Perugia, è in francese per sottolineare la internazionalità della nostra città. D’altronde la presenza della Stranieri e le emergenze storico-artistiche-architettoniche della Vetusta, hanno fatto della città d’Euliste una meta preferita da un pubblico internazionale. Il plot della vicenda è affascinante. La storia si svolge a Perugia, ai nostri giorni, con cast del tutto nostrano, che vide Maurizio Modesti, Maurizio Torti, e Mara Fraticelli nei ruoli principali. Apparvero molti volti noti, del mondo dello sport e della cultura, a interpretare ruoli o camei. Fra essi, Simona Marchini, Elio Pandolfi, Claudio Sabelli Fioretti, Fabio Melelli, Valter Corelli, Serse Cosmi, Walter Alfredo Novellino, Fabrizio Ravanelli, Ilario Castagner.

Ebbe la prima, subito replicata per sovrabbondanza di richieste, nel gennaio 2009 al Pavone, in red carpet, e passò anche su SKY. E il valore aggiunto di quel successo è certamente costituito dal motivo scritto dall’amico Paolo, compositore, virtuoso, direttore. E, permettetemi un ricordo personale, figlio del grande Otello Ciacci che ebbi l’onore di trovarmi come Maestro a Palazzo Gallenga. Quando – collaborando con l’italianista Ferruccio Ulivi – insegnava a noi studenti una magnifica “Lectura Dantis”. Figlio di tanto padre!