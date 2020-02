Coro lirico dell'Umbria: "Il Comune sostenga questa storica istituzione culturale"

Iniziative a sostegno del progetto GrandeLiricaPerugia e del Coro Liriclo dell'Umbria. Le chiedono Partito democratico, Idee Persone Perugia e Rete Civica Giubilei nell'ordine del giorno che hanno presentato oggi, martedì 25 febbraio.

Il Coro Lirico dell’Umbria, sottolineano i consiglieri, rappresenta da più di un trentennio la realtà lirico-corale più stabile della regione, ed è giunto a produrre eventi operistici di grande qualità, ricercando la collaborazione dei migliori musicisti e cantanti solisti, mantenendo uno stretto legame con gli appassionati di questa grande tradizione culturale, e ottenendo grandi successi di pubblico.

A partire dal 2018, il Coro lirico dell’Umbria - ricostruiscono ancora i consiglieri dell'opposizione - ha ideato il progetto operistico GrandeLiricaPerugia, che mira a ricostituire una vera Stagione lirica cittadina, il cui ultimo allestimento di Toca ha riscosso un eccezionale successo di pubblico lo scorso 9 febbraio, nella cornice di quel Teatro Morlacchi che ospitò per oltre un secolo la stagione operistica cittadina, facendo di Perugia una delle grandi capitali italiane della lirica.

“Con questo ordine del giorno – spiegano i consiglieri - intendiamo chiedere a sindaco e Giunta un impegno per mettere in campo tutte le azioni possibili di supporto e sostegno al progetto GrandeLiricaPerugia ideato e coordinato dal Coro Lirico dell’Umbria, assumendolo come organico al programma culturale del Comune di Perugia, e per ragionare sul conferimento di una onorificenza cittadina ad Antonietta Stella, grande soprano perugino della seconda metà del Novecento nel repertorio dell’opera italiana, che renderebbe giustizia al suo indiscusso talento di profilo internazionale, ma anche alla vocazione culturale in campo operistico di quella città di Perugia che le diede i natali quasi un secolo fa”.