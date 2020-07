LA STORIA | Certi sogni si avverano tra sorrisi e volontariato: grande festa per il centro RandAgility

Riceviamo e pubblichiamo il racconto di un sogno che si è avverato. Una storia di amicizia, volontariato, amore per i cani. Un gruppo straordinario che il 7 luglio ha festeggiato il primo compleanno di RandAgility che si trova a Castelvieto di Corciano. Buona lettura.

*******

I sogni si possono realizzare. Questa la ricetta: un bel gruppo di amici tanta forza di volontà e determinazione un pochino di follia, tanta passione, vera, pulita, che nasce dal cuore. È con questi ingredienti che, più o meno, ad ottobre del 2018, questo affiatato gruppo, che ama i cani alla follia, ha deciso di creare un centro cinofilo. Dopo circa 9 mesi, sono stati fatti di lavori durante il sabato e la domenica, (tra risate, fatiche, progetti) e così esattamente un anno fa è venuto alla luce il nostro centro. Il 7 luglio abbiamo festeggiato il primo anno di RandAgility. Ma cosa è un centro cinofilo? Ogni individuo, ogni essere vivente, deve trovare il suo benessere, la sua felicità, la sua realizzazione.

Questi ragazzi sono riusciti a creare un posto dove tu con il tuo amico a 4 zampe troverai tutto questo. In un anno sono cresciuti, sia in numero di soci, che loro preferisco chiamare amici, ma soprattutto in numero di istruttori, ben tre professionisti, Gianluca Bonifazi, con il quale sono partiti in questa avventura, Luca Rosatini e Gioia Garzini, tutti e tre sono pronti e disponibili a farti creare, con il tuo cane, un rapporto unico, ma soprattutto equilibrato. Tante attività, dalla puppy class, l'obbedienza di base, recuperi comportamentali, ricerca olfattiva, ricerca del tartufo, rifiuto del boccone, sport cinofili come la rally obedience e l'agility dog. RandAgility ha aggiunto, così, un altro ingrediente alla ricetta per un sogno.... La professionalità.

Il segreto di questo luogo, RandAgility, immerso nel verde della campagna di Castelvieto di Corciano è la semplicità, lo scopo é quello di farti stare bene, di essere felice, di vivere la cinofilia in ogni suo meraviglioso aspetto. Elvira, Francesco, Manuel, Marta, Gianluca, Antonella, Anna, Caterina, Giancarla, Emanuele, Mauro, Katiuscia, Patrizia, Giusy e Cristina........ Eccoli qui... Questi ragazzi ci hanno messo il cuore, vi aspettano. Il nostro augurio per questo bizzarro compleanno è che possiate crescere sempre di più, che i vostri progetti possano diventare realtà e RandAgility un sogno per tutti. Buon compleanno.