Il centro di Perugia si trasforma in set: turisti e curiosi fanno da pubblico davanti alla Fontana Maggiore

Un cordone di vigili e di addetti con il tesserino al collo, turisti e curiosi a scattare foto sotto il sole mattutino che risplende sulla Fontana Maggiore e sulle mura del Duomo mentre una troupe di operatori riprende con le telecamere un uomo in bicicletta aspettando l'ok del regista e il ciak giusto. Questa la scena che si sono ritrovati di fronte questa mattina di martedì 18 febbraio i passanti nel centro di Perugia, scelto per l'occasione come location dalla redazione di 'Paesi che vai... Luoghi, detti, comuni', condotto da Livio Leonardi. Un bis per il programma Rai, il cui conduttore era già stato nel capoluogo umbro in altre occasioni.

IL PROGRAMMA - 'Paesi che vai' è un "format originale" ideato dallo stesso Leonardi, dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, realizzato completamente in esterni. Il primo febbraio 2019 il conduttore è stato insignito della medaglia d’oro dalla Società Dante Alighieri per la diffusione per la divulgazione e promozione del patrimonio paesaggistico e culturale italiano. Il 28 settembre delloo stesso anno è stato poi insignito Premio Internazionale Visioni 2019 per la TV dalla Fondazione Civita di Bagnoregio per l’impegno e la dedizione a promuovere l’arte e la cultura italiana nei suoi programmi televisivi. Il 5 dicembre 2019 invece il programma ha ricevuto il Patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’alto rilievo culturale, scientifico, artistico, storico e di promozione turistica di carattere Internazionale.